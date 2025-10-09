Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
З тимчасово окупованих територій вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків

Діти у безпеці, отримують медичну, психологічну й гуманітарну допомог та відновлюють документи.

З тимчасово окупованих територій вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків
Ілюстративне фото
Фото: Save Ukraine

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Двох сестер 11 та 14 років окупанти намагалися примусити ходити до російської школи, погрожуючи матері забрати дітей у разі відмови”, - написав Єрмак. 

Ще один із підлітків після окупації лишився без опіки, його змусили оформити російський паспорт, але він принципово відмовився навчатися в російській школі. 

Маленьку дівчинку з мамою одного разу не випустили з окупації через службу їх родича у ЗСУ, після чого сім’я залишилася без жодних документів і жила під постійним тиском. 

Всі врятовані діти перебувають у безпеці, отримують медичну, психологічну й гуманітарну допомогу, відновлюють документи й поступово повертаються до спокійного життя. 
