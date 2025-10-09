Діти у безпеці, отримують медичну, психологічну й гуманітарну допомог та відновлюють документи.

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Двох сестер 11 та 14 років окупанти намагалися примусити ходити до російської школи, погрожуючи матері забрати дітей у разі відмови”, - написав Єрмак.

Ще один із підлітків після окупації лишився без опіки, його змусили оформити російський паспорт, але він принципово відмовився навчатися в російській школі.

Маленьку дівчинку з мамою одного разу не випустили з окупації через службу їх родича у ЗСУ, після чого сім’я залишилася без жодних документів і жила під постійним тиском.

Всі врятовані діти перебувають у безпеці, отримують медичну, психологічну й гуманітарну допомогу, відновлюють документи й поступово повертаються до спокійного життя.