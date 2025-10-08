На Донеччині у зоні примусової евакуації залишаються 1163 дитини

ЗА тиждень з Донеччини у примусовий спосіб евакуювали 186 дітей зі 144 родин.

У зоні примусової евакуації сімей з дітьми на Донеччині, залишаються 904 родини з 1163 дітьми.

Про це на онлайн-брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, пише Укрінформ.

"У чотирьох населених пунктах трьох територіальних громад, де оголошена обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб з батьками чи особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками, залишаються 1 163 дитини — це 904 сім’ї", – каже посадовиця.

Найбільше дітей залишаються у Дружківській міській територіальній громаді: 1155 дітей у 900 сім’ях, додала вона.

За останній тиждень з області було евакуйовано у примусовий спосіб 186 дітей зі 144 родин, найбільше з Дружківської міської громади — 171 дитина зі 132 сімей.