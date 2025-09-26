Україна евакуювала майже 100 тисяч людей із прифронтових територій від червня

Станом на 26 вересня з небезпечних регіонів вивезли понад 11 тисяч дітей та 3,4 тисячі маломобільних громадян.

З 1 червня до 26 вересня 2025 року з прифронтових територій України евакуювали майже 100 тисяч осіб. Серед них — 11,5 тисячі дітей та 3,4 тисячі громадян з обмеженою мобільністю.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій.

Зокрема, з Донеччини вивезли понад 73 тис. осіб (7,3 тис. дітей, 515 маломобільних), Дніпропетровщини - 16,2 тис. осіб (3,4 тис. дітей, 632 маломобільних), Херсонщини — 3,3 тис. осіб (309 дітей, 229 маломобільних).

У Мінгромад додали, що в Україні нині працюють 19 транзитних центрів, найбільше з них - у Дніпропетровській області (8). Вони забезпечують евакуйованим гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну допомогу, допомагають відновити документи та оформити виплати.

Лише у серпні-вересні через транзитний центр у Павлограді пройшло понад 10 тис. осіб, у Лозовій — 4,7 тис., у Волоському — 1,7 тис.

Після транзитних пунктів люди можуть скористатися 1 095 місцями тимчасового проживання з понад 77 тис. ліжко-місць. Станом на ранок 26 вересня вільними залишаються 6,2 тис. місць, у тому числі 75 з 3,6 тис., облаштованих для людей з інвалідністю.

Найбільше місць для переселенців відкрили у Дніпропетровській (135), Закарпатській (111), Харківській (78), Кіровоградській (76) та Львівській (68) областях.

Евакуацію проводять ДСНС, Нацполіція, місцеві громади, волонтери і міжнародні партнери. Безпосередньо в «гарячих» районах працюють спецпідрозділи ДСНС «Фенікс» та Нацполіції «Білий Янгол», оснащені броньованою технікою та медичними засобами для транспортування.