Україна евакуювала майже 100 тисяч людей із прифронтових територій від червня

У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна евакуювала майже 100 тисяч людей із прифронтових територій від червня

Станом на 26 вересня з небезпечних регіонів вивезли понад 11 тисяч дітей та 3,4 тисячі маломобільних громадян.

Україна евакуювала майже 100 тисяч людей із прифронтових територій від червня
евакуація із селища Ярова Донецької області
Фото: МВС України

З 1 червня до 26 вересня 2025 року з прифронтових територій України евакуювали майже 100 тисяч осіб. Серед них — 11,5 тисячі дітей та 3,4 тисячі громадян з обмеженою мобільністю.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій.

Зокрема, з Донеччини вивезли понад 73 тис. осіб (7,3 тис. дітей, 515 маломобільних), Дніпропетровщини - 16,2 тис. осіб (3,4 тис. дітей, 632 маломобільних), Херсонщини — 3,3 тис. осіб (309 дітей, 229 маломобільних).

У Мінгромад додали, що в Україні нині працюють 19 транзитних центрів, найбільше з них - у Дніпропетровській області (8). Вони забезпечують евакуйованим гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну допомогу, допомагають відновити документи та оформити виплати.

Лише у серпні-вересні через транзитний центр у Павлограді пройшло понад 10 тис. осіб, у Лозовій — 4,7 тис., у Волоському — 1,7 тис.

Після транзитних пунктів люди можуть скористатися 1 095 місцями тимчасового проживання з понад 77 тис. ліжко-місць. Станом на ранок 26 вересня вільними залишаються 6,2 тис. місць, у тому числі 75 з 3,6 тис., облаштованих для людей з інвалідністю.

Найбільше місць для переселенців відкрили у Дніпропетровській (135), Закарпатській (111), Харківській (78), Кіровоградській (76) та Львівській (68) областях.

Евакуацію проводять ДСНС, Нацполіція, місцеві громади, волонтери і міжнародні партнери. Безпосередньо в «гарячих» районах працюють спецпідрозділи ДСНС «Фенікс» та Нацполіції «Білий Янгол», оснащені броньованою технікою та медичними засобами для транспортування.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies