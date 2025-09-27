Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
ЗМІ: у Кривому Розі застрелили віцепрезидента Національної федерації самбо Євгена Понирка

Попередньо, кілерів було двоє, їх розшукують.

віцепрезидент Національної федерації самбо Євген Понирко
Фото: "Свої. Кривий Ріг"

Президент Криворізької федерації самбо та віцепрезидент Національної федерації самбо Євген Понирко був убитий 26 вересня близько 20:00 біля власного будинку, вірогідно, з трофейної зброї, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на місцеве видання "Свої. Кривий Ріг".

"Його вбили, коли той підійшов до свого будинку. Попередньо, кілерів було двоє, їх розшукують. За даними з власних джерел, на місці знайшли 30 гільз російського виробництва, у Понирка влучили 15 куль. Автомат міг бути трофейним", – йдеться в повідомленні.

За даними видання, стрілок випустив у Понирка увесь магазин автомата, щонайменше 15 куль влучили у нього.

Повідомляється, що Понирко влаштовував у місті спортивні турніри серед дітей та юнаків з призами від власного імені. Він також брав участь у популяризації інклюзивного самбо для ветеранів війни.

Проте Понирко також мав судимість. У 2010 році Саксаганський райсуд дав йому 9 років ув’язнення з конфіскацією усього майна. Понирка визнали винним за кількома статтями: умисне тяжке тілесне ушкодження, грабіж, вимагання та хуліганство. Апеляційний суд зменшив строк до 7 років. У 2014 він вийшов на волю за законом Савченко.

У 2016 році після нападу на патрульного поліцейського отримав ще 14 місяців тюрми, однак знову вийшов на волю за законом Савченко з залу суду. Також Понирка кілька разів притягали до відповідальності за нетверезе водіння, пише видання.

Напередодні пресслужба Національної поліції Дніпропетровської області повідомила про вбивство однієї та поранення іншої людини у Покровському районі Кривого Рогу в п'ятницю ввечері. В поліції не називали імені загиблого.
