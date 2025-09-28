Росіяни сьогодні найактивніші на Покровському напрямку фронту, ‒ Генштаб

З початку доби станом на 16:00 загальна кількість бойових зіткнень складає 44.

З початку доби станом на 16:00 загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 44. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загарбники завдають уражень по районах прикордонних із РФ населених пунктів. Артилерійських обстрілів зазнали Галаганівка Чернігівської області; Руденка, Нововасилівка, Студенок, Соснівка, Старикове, Біла Береза Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили три атаки загарбників. Також ворог завдав три авіаційні удари, застосувавши при цьому шість керованих авіаційних бомб, та здійснив 71 обстріл, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Дві атаки відбивали українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ та Амбарне на Південно-Слобожанському напрямку, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор тричі атакував у районах населених пунктів Колодязі, Торське та в напрямку населеного пункту Ставки.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали чотири спроби просування ворога поблизу Федорівки, Серебрянки та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції Сил оборони у бік Предтечиного, отримав відсіч.

На Торецькому напрямку сьогодні загарбник п’ять разів намагався йти вперед у районах Щербинівки, Степанівки, Плещіївки, Полтавки та Русиного Яру, два боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 18 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Червоний Лиман, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку Мирнограду, Родинського, Балагану. Одне боєзіткнення продовжується дотепер.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали три атаки ворога у районі населеного пункту Тернове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове. Ще одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбивають дві ворожі атаки в районі Полтавки, боєзіткнення тривають. Авіація противника вдарила по Залізничному та Новоселівці.

На Оріхівському напрямку загарбники наступальних дій не проводили.

На Придніпровському напрямку противник здійснив дві безрезультатні спроби наступу, зазнав втрат. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Ольгівка.