Зеленський: Росія не "малюватиме" в Україні нові кордони

Президент Володимир Зеленський назвав нинішню лінію зіткнення в Україні відправною точкою для дипломатичного напряму.

Про це він заявив під час участі у Варшавському безпековому форумі, приєднавшись до заходу по відеозв’язку, передає "Радіо Свобода".

"Це - лінія, де лідери можуть домовитися про припинення вогню, а команди можуть розпочати роботу над планом припинення війни. Це те, що можливо, але Росія не буде малювати нових кордонів в Україні", – наголосив Зеленський, відповідаючи на запитання, чи може лінія зіткнення стати новим кордоном України.

Коментуючи пріоритетні потреби України, президент згадав про зброю, єдність між партнерами та координацію. Він також нагадав, що Польщу в ніч, коли їй довелося збивати російські безпілотники, летіло 92 дрони.

"Наші сили ППО збивали все, що могли. Це факт. І ви знаєте, що 19 дронів увійшли в польський повітряний простір. Якби ми діяли скоординовано, гадаю, результати були би кращими. Не кажу, що це потрібно зробити, – це те, що пропонує Україна", – наголосив Зеленський.