Зеленський: Росія не "малюватиме" в Україні нові кордони

Президент наголосив, що лінія зіткнення не має стати новим кордоном України.

Зеленський: Росія не "малюватиме" в Україні нові кордони
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський назвав нинішню лінію зіткнення в Україні відправною точкою для дипломатичного напряму. 

Про це він заявив під час участі у Варшавському безпековому форумі, приєднавшись до заходу по відеозв’язку, передає "Радіо Свобода".

"Це - лінія, де лідери можуть домовитися про припинення вогню, а команди можуть розпочати роботу над планом припинення війни. Це те, що можливо, але Росія не буде малювати нових кордонів в Україні", – наголосив Зеленський, відповідаючи на запитання, чи може лінія зіткнення стати новим кордоном України.

Коментуючи пріоритетні потреби України, президент згадав про зброю, єдність між партнерами та координацію. Він також нагадав, що Польщу в ніч, коли їй довелося збивати російські безпілотники, летіло 92 дрони.

"Наші сили ППО збивали все, що могли. Це факт. І ви знаєте, що 19 дронів увійшли в польський повітряний простір. Якби ми діяли скоординовано, гадаю, результати були би кращими. Не кажу, що це потрібно зробити, – це те, що пропонує Україна", – наголосив Зеленський.

  • У 2022 році тодішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошував, що війна з Росією має завершитися виходом України на кордони 1991 року.
  • У серпні 2025 року на Алясці під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом російський президент Владімір Путін пропонував заморозити лінію фронту у Запорізькій та Херсонській областях та повернути Україні захоплені території в Харківській, Дніпропетровській та Сумській областях у разі, якщо Київ передасть Росії підконтрольні йому території Донбасу. Україна відкинула цю пропозицію як абсолютно неприйнятну. 
  • За останні місяці якоїсь серйозної зміни лінії фронту в Україні не зафіксовано, а ЗСУ, за словами Зеленського, в останні місяці вдалося звільнити понад 360 квадратних метрів території, захопленими росіянами.
