Головне за ніч та ранок вівторка, 30 вересня: загибель родини на Сумщині, атака на Чернігівщину, майже 180 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 176 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, ймовірність шатдауну в США.

Уночі 30 вересня армія Росії вдарила дроном по житловому будинку в селі Чернеччина Сумської області. Там мешкало подружжя з двома дітьми 4 і 6 років. Усі загинули.

Рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих – батьків і двох синів, повідомив голова ОВА Олег Григоров. “Цієї ночі ворог прицільно вдарив ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади”, – сказав він.

Загалом, за даними поліції, росіяни за добу вбили в Сумській області п'ятьох людей.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 176 атак ворога.

Найбільше – на Покровському (56) та Новопавлівському (37) напрямках.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 970 окупантів. Втрати противника складають близько 1 110 560 солдатів.

Сьогодні, 30 вересня, вранці російські війська атакували Чернігівську область. Через обстріл без світла залишились понад 26 тисяч абонентів.

"Сьогодні зранку під ворожим ударом опинилася Бобровиччина. Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Без електропостачання понад 26 тисяч абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах", – йдеться у повідомленні Чернігівобленерго.

Енергетики уже приступили до відновлення, однак працюватимуть із урахуванням безпекової ситуації.

"Нагадуємо про інформаційну тишу і заходи власної безпеки! Під час повітряної тривоги уникайте наближення до об’єктів енергетичної інфраструктури, оскільки вони є стратегічними цілями рашистів і можуть бути небезпечними. І, звісно ж, не забувайте переміщатися в укриття", – нагадали енергетики.

Загалом ППО вночі знешкодила 46 із 65 російських дронів.

Зафіксували влучання 19 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння уламків – на 2.

Сполучені Штати ризикують вперше з 2018 року допустити шатдаун - тимчасове припинення роботи урядових інституцій через відсутність схваленого фінансування після завершення фіскального року 30 вересня.

Як пише BBC, попри наявність більшості в обох палатах Конгресу, республіканці не можуть самостійно погодити усі бюджетні законопроєкти. У Сенаті для їхнього ухвалення потрібно 60 голосів, тож виникає потреба у міжпартійному компромісі. Натомість демократи відмовляються голосувати за запропоновані опонентами бюджетні закони, вимагаючи збільшення фінансування державної програми охорони здоров'я Medicaid.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що його партія не має йти на поступки.

Тримаймося!