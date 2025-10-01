У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаСуспільствоВійна

​У Дніпрі кількість постраждалих від атаки росіян зросла до 31, серед них є неповнолітні

По допомогу до медиків вже звернувся 17-річний хлопець. 

​У Дніпрі кількість постраждалих від атаки росіян зросла до 31, серед них є неповнолітні
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі кількість постраждалих унаслідок вчорашньої атаки росіян зросла до 31 особи, серед них – неповнолітні.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, з ушкодженнями по допомогу до медиків вже звернувся 17-річний хлопець. 

Решта містян, які опинилися в епіцентрі атаки, відновлюватися будуть вдома.

"Вночі росіяни завдали ударів БЛА по Петропавлівській та Покровській громадах Синельниківщини. Пошкоджені інфраструктура та приміщення, в якому розташовувалися магазин й аптека. Зайнялася суха трава. Люди не постраждали", повідомив Лисак.

Він додав, що в Покровській громаді Нікопольського району ворог обстрілював територію з важкої артилерії. Наразі фахівці з’ясовують наслідки. 

Учора, 30 вересня, Росія атакувала Дніпро безпілотниками. В результаті загинула одна людина, поранені 28. Загиблим є чоловік, якого госпіталізували з місця атаки у важкому стані.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies