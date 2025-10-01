​У Дніпрі кількість постраждалих від атаки росіян зросла до 31, серед них є неповнолітні

По допомогу до медиків вже звернувся 17-річний хлопець.

У Дніпрі кількість постраждалих унаслідок вчорашньої атаки росіян зросла до 31 особи, серед них – неповнолітні.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, з ушкодженнями по допомогу до медиків вже звернувся 17-річний хлопець.

Решта містян, які опинилися в епіцентрі атаки, відновлюватися будуть вдома.

"Вночі росіяни завдали ударів БЛА по Петропавлівській та Покровській громадах Синельниківщини. Пошкоджені інфраструктура та приміщення, в якому розташовувалися магазин й аптека. Зайнялася суха трава. Люди не постраждали", повідомив Лисак.

Він додав, що в Покровській громаді Нікопольського району ворог обстрілював територію з важкої артилерії. Наразі фахівці з’ясовують наслідки.

Учора, 30 вересня, Росія атакувала Дніпро безпілотниками. В результаті загинула одна людина, поранені 28. Загиблим є чоловік, якого госпіталізували з місця атаки у важкому стані.