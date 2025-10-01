Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
Правоохоронці підозрюють херсонця у колабораційній діяльності

Під час окупації чоловік очолив “Громадську палату Херсонської області”.

Фото: Поліція Херсонщини

Правоохоронці підозрюють 52-річного херсонця, який втік разом із окупантами на лівобережжя Херсонської області, у колабораційній діяльності.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“В серпні 2023 року фігурант очолив “Громадську палату Херсонської області”. Вказана псевдоустанова мала здійснювати інформаційне забезпечення незаконних виборів, які росія вирішила провести у вересні на тимчасово окупованих територіях України”, - розповіли в поліції.

Також він, перебуваючи в Генічеську, надав відеоінтерв’ю окупантам про початок роботи “виборчих дільниць” і доцільність проведення незаконних виборів.

Поліцейські кваліфікували дії чоловіка за ч. 1 та ч. 6 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України та заочно повідомили йому про підозру.
