Правоохоронці підозрюють херсонця у колабораційній діяльності

Під час окупації чоловік очолив “Громадську палату Херсонської області”.

Правоохоронці підозрюють 52-річного херсонця, який втік разом із окупантами на лівобережжя Херсонської області, у колабораційній діяльності.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“В серпні 2023 року фігурант очолив “Громадську палату Херсонської області”. Вказана псевдоустанова мала здійснювати інформаційне забезпечення незаконних виборів, які росія вирішила провести у вересні на тимчасово окупованих територіях України”, - розповіли в поліції.

Також він, перебуваючи в Генічеську, надав відеоінтерв’ю окупантам про початок роботи “виборчих дільниць” і доцільність проведення незаконних виборів.

Поліцейські кваліфікували дії чоловіка за ч. 1 та ч. 6 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України та заочно повідомили йому про підозру.