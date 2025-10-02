В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
На фронті загинув священник із Волині, який пішов на війну добровольцем

Отець Віталій служив у Свято-Троїцькому кафедральному соборі в Луцьку, був викладачем семінарії, духівником сестринства у нижньому храмі, директором недільної школи.

На фронті загинув священник із Волині, який пішов на війну добровольцем
Віталій Янковський
Фото: Волинська єпархія ПЦУ

На фронті загинув військовий і священнослужитель Православної церкви України Віталій Янковський.

Про це повідомила Волинська єпархія ПЦУ.

Віталій народився в Казахстані в родині українців з Волині. Пізніше вони переїхали на Курщину, де майбутній священнослужитель вступив до духовної семінарії. Згодом він перевівся на навчання до Волинської семінарії.

В одному з інтервʼю він говорив: "Душею я українець, корені мої тут, як і могили дідів-прадідів".

Віталій закінчив Львівську духовну академію. У 1996 році митрополит Луцький і Волинський Яків висвятив його на ієрея.

Після того отець Віталій служив у Свято-Троїцькому кафедральному соборі в Луцьку, був викладачем семінарії, духівником сестринства у нижньому храмі, директором недільної школи. Загалом понад 10 років священнослужитель був кліриком Волинської єпархії.

У 2023 році отець Віталій овдовів і добровільно долучився до армії. 30 вересня стало відомо, що захисник загинув. Похорон відбудеться 3 жовтня в Рівному.
