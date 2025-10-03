Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: просування російських військ у районах Успенівки та Павлівки на Новопавлівському напрямку немає

Сили оборони завдають ворогу ураження на Новопавлівському напрямку.

Сили оборони: просування російських військ у районах Успенівки та Павлівки на Новопавлівському напрямку немає
Фото: Генштаб

У Силах оборони спростовують інформаці про начебто просування військ РФ у районах населених пунктів Успенівки та Павлівки на Новопавлівському напрямку.

Про це в коментарі Укрінформу заявив речник угруповання військ "Схід" полковник Аркадій Радківський.

"Населені пункти Успенівка і Павлівка знаходяться під контролем Сил оборони, просування немає", — сказав Радківський.

Він наголосив, що росіяни намагаються просуватися, однак Сили оборони України завдають їм ураження, тож наразі просування противника відсутнє.
