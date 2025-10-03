Сили оборони: просування російських військ у районах Успенівки та Павлівки на Новопавлівському напрямку немає

У Силах оборони спростовують інформаці про начебто просування військ РФ у районах населених пунктів Успенівки та Павлівки на Новопавлівському напрямку.

Про це в коментарі Укрінформу заявив речник угруповання військ "Схід" полковник Аркадій Радківський.

"Населені пункти Успенівка і Павлівка знаходяться під контролем Сил оборони, просування немає", — сказав Радківський.

Він наголосив, що росіяни намагаються просуватися, однак Сили оборони України завдають їм ураження, тож наразі просування противника відсутнє.