Сили оборони: просування російських військ у районах Успенівки та Павлівки на Новопавлівському напрямку немає

У Силах оборони спростовують інформаці про начебто просування військ РФ у районах населених пунктів Успенівки та Павлівки на Новопавлівському напрямку.
Про це в коментарі Укрінформу заявив речник угруповання військ "Схід" полковник Аркадій Радківський.
"Населені пункти Успенівка і Павлівка знаходяться під контролем Сил оборони, просування немає", — сказав Радківський.
Він наголосив, що росіяни намагаються просуватися, однак Сили оборони України завдають їм ураження, тож наразі просування противника відсутнє.
- На Новопавлівському ворог 19 разів атакував в районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка та у бік Новомиколаївки.