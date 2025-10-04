Спротив: українців на ТОТ Донеччини лікують виїзними аптечками з йодом і зіпсованими таблетками

Бинти, йод і кілька пачок сумнівних таблеток: все, що можуть запропонувати окупанти людям на ТОТ.

Російські окупанти "лікують" мешканців ТОТ Донеччини йодом і простроченими пігулками.

Про це розповіли у Центрі нацспротиву.

На тимчасово окупованій Донеччині замість нормальної медицини людям привозять раз на кілька місяців "мобільні аптечки". До прикладу, в Амвросіївці бус стоїть усього 30 хвилин.

"Асортимент жалюгідний — бинти, йод і кілька пачок сумнівних пігулок. Серйозні ліки або відсутні, або прострочені, але продаються утричі дорожче. Це не допомога, а імітація турботи", — наголошують у спротиві.