ГоловнаСуспільствоЖиття

Спротив: українців на ТОТ Донеччини лікують виїзними аптечками з йодом і зіпсованими таблетками

Бинти, йод і кілька пачок сумнівних таблеток: все, що можуть запропонувати окупанти людям на ТОТ.

Спротив: українців на ТОТ Донеччини лікують виїзними аптечками з йодом і зіпсованими таблетками
Фото: ЦНС

Російські окупанти "лікують" мешканців ТОТ Донеччини йодом і простроченими пігулками. 

Про це розповіли у Центрі нацспротиву.

На тимчасово окупованій Донеччині замість нормальної медицини людям привозять раз на кілька місяців "мобільні аптечки". До прикладу, в Амвросіївці бус стоїть усього 30 хвилин.

"Асортимент жалюгідний — бинти, йод і кілька пачок сумнівних пігулок. Серйозні ліки або відсутні, або прострочені, але продаються утричі дорожче. Це не допомога, а імітація турботи", — наголошують у спротиві.

  • Росіяни завезли на ТОТ України медиків з Калмикії (РФ). Місцеві лікарі відмовляються співпрацювати з ворогом і залишають регіон.
