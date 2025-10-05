У Запоріжжі після удару росіян електропостачання відновили для майже 20,5 тисяч абонентів

У Запоріжжі енергетики відновили електропостачання для понад 20,5 тисяч абонентів, знеструмлених внаслідок нічної атаки РФ.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"На цю хвилину енергетиками заживлено 20 541 абонент", — ідеться у повідомленні.
Федоров зазначив, що роботи з ліквідації наслідків тривають.
У ніч на 5 жовтня РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України: знеструмлено Запоріжжя та райони Чернігівщини й Сумщини. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило масштабне знеструмлення в обласному центрі та Запорізькому районі.