У Запоріжжі після удару росіян електропостачання відновили для майже 20,5 тисяч абонентів

У Запоріжжі енергетики відновили електропостачання для понад 20,5 тисяч абонентів, знеструмлених внаслідок нічної атаки РФ.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"На цю хвилину енергетиками заживлено 20 541 абонент", — ідеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що роботи з ліквідації наслідків тривають.

У ніч на 5 жовтня РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України: знеструмлено Запоріжжя та райони Чернігівщини й Сумщини. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило масштабне знеструмлення в обласному центрі та Запорізькому районі.