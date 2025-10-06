Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ППО вночі знешкодила 83 цілі ворога

Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 7 локаціях. 

Робота 37-мої окремої бригади морської піхоти
Фото: 37-ма окрема бригада морської піхоти

У ніч на 6 жовтня російська армія запустила по території України 116 ударних безпілотників. ППО знешкодила 83 із них.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 06 жовтня (із 20.00 05 жовтня) противник атакував 116-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, – рф, а також з Гвардійського – ТОТ АР Крим", – йдеться у повідомленні. 

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Станом на 09:00 6 жовтня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

Фото: Повітряні сили
