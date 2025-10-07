У Польщі відповіли Меркель на закиди щодо війни в Україні

Міністр закордонних справ Польщі, віцепрем'єр Радослав Сікорський відповів колишній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель на слова щодо причетності його країни разом з балтійськими державами до початку війни в Україні.

Як пише "Європейська правда", Меркель в останньому інтерв'ю заявила, буцімто Польща, Литва, Латвія та Естонія своїм опором до прямих контактів з російським диктатором Путіним у 2021 та 2022 роках спровокували повномасштабне вторгнення в Україну.

Сікорський, спілкуючись з пресою, назвав ці твердження "настільки ж правдивими, як слова Меркель у її мемуарах, що ніхто з країн Центральної Європи не був проти будівництва "Північного потоку"".

Урядовець нагадав, як у 2007 році навіть соратники Меркель погоджувалися з тим, що Польща "не любить угод, укладених над її головою" - цей вислів належить самому Сікорському, який 18 років тому починав свою роботу на чолі МЗС.