Ексочільниця німецького уряду Ангела Меркель в інтерв'ю виданню Spiegel заявила, що її "зробили цапом-відбувайлом" через позицію на саміті НАТО у 2008 році, коли канцлерка виступила проти наданню нашій країні Плану дій щодо членства.

Меркель вважає, що її не можна звинувачувати у тому, що російський диктатор Путін розпочав війну в Україні. Політикиня назвала Президента Володимира Зеленського "мужньою і рішучою людиною", але поскаржилася, що й він покладає провину на неї та Ніколя Саркозі, яких глава держави запрошував на власні очі побачити наслідки звірств росіян у Бучі.

Меркель стверджує, що намагалася вирішувати конфлікти з Росією мирним шляхом. Ексканцлерка також зробила заяву у стилі кремлівської пропаганди, розповівши, що Захід має поставити собі питання щодо правильності своїх дій - бо, мовляв, у 2000 році, прийшовши до влади, "Путін не планував нападати на Україну".

Що ж до економічної залежності від російських вуглеводнів, то політикиня бачила своїм завданням "забезпечити Німеччину дешевими енергоресурсами", а також вказала на те, що "Польща і Україна не були проти транзиту, бо отримували за це хороші гроші".