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Меркель поскаржилася, що з неї "зробили цапа-відбувайла" за війну в Україні

Колишня канцлерка не вважає, що винна у потуранні агресору.

Меркель поскаржилася, що з неї "зробили цапа-відбувайла" за війну в Україні
Ангела Меркель
Фото: EPA/UPG

Ексочільниця німецького уряду Ангела Меркель в інтерв'ю виданню Spiegel заявила, що її "зробили цапом-відбувайлом" через позицію на саміті НАТО у 2008 році, коли канцлерка виступила проти наданню нашій країні Плану дій щодо членства. 

Меркель вважає, що її не можна звинувачувати у тому, що російський диктатор Путін розпочав війну в Україні. Політикиня назвала Президента Володимира Зеленського "мужньою і рішучою людиною", але поскаржилася, що й він покладає провину на неї та Ніколя Саркозі, яких глава держави запрошував на власні очі побачити наслідки звірств росіян у Бучі. 

Меркель стверджує, що намагалася вирішувати конфлікти з Росією мирним шляхом. Ексканцлерка також зробила заяву у стилі кремлівської пропаганди, розповівши, що Захід має поставити собі питання щодо правильності своїх дій - бо, мовляв, у 2000 році, прийшовши до влади, "Путін не планував нападати на Україну". 

Що ж до економічної залежності від російських вуглеводнів, то політикиня бачила своїм завданням "забезпечити Німеччину дешевими енергоресурсами", а також вказала на те, що "Польща і Україна не були проти транзиту, бо отримували за це хороші гроші".

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