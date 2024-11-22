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Нацполіція: у базі даних “Воєнний злочинець” є інформація про понад 680 тисяч громадян

Дії цих осіб ретельно перевіряються.

Нацполіція: у базі даних “Воєнний злочинець” є інформація про понад 680 тисяч громадян
У базі даних “Воєнний злочинець” є інформація про понад 680 тисяч громадян
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Продовжується збільшуватись кількість даних у базі “Воєнний злочинець”.

Про це у заявив заступник начальника управління розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, ГСУ Нацполіції України Дмитро Шевчук, передає Укрінформ.

"На початку повномасштабного вторгнення підрозділи НПУ створили інформаційну підсистему, яка має назву "Воєнний злочинець". Ця система є міжвідомчою. На сьогодні до неї вже внесено інформацію відносно 680 тисяч громадян, які тим чи іншим чином причетні до збройної агресії", - сказав Шевчук.

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Він запевнив, що дії цих осіб ретельно перевіряються, їм буде надана відповідна правова оцінка.

Станом на 16 квітня 2024 року у базі даних "Воєнний злочинець" була наявна інформація про понад 560 тисяч осіб.

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