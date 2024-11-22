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Росіяни завдали два удари по Запорізькій області

За попередніми даними, ніхто не постраждав. 

Росіяни завдали два удари по Запорізькій області
Іван Федоров на місці російського удару по Запоріжжю в ніч на 25 вересня
Фото: Скріншот з відео

Ввечері 22 листопада російські окупаційні війська завдали два удари по Запорізькій області. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він повідомив, що перший удар росіяни завдали по одному із населених пунктів регіону, внаслідок чого було понівечене фермерське господарство. 

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“Другий удар прийшовся по Запоріжжю. Частково зруйновані складські приміщення приватних підприємств. Вибуховою  хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч будинки”, - написав Федоров.

За попередніми даними, минулося без постраждалих, на місцях уражень працюють екстрені служби.

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