За це йому обіцяли близько 2 тис. доларів.

​18-річного хлопця підозрюють у підпалі відділення Укрпошти у Харкові

Співробітники поліції повідомили про підозру чоловіку, який підпалив приміщення Укрпошти в Харкові.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Хлопець в одному з месенджерів познайомився з невідомим, який запропонував “підробіток” за підпал приміщення Укрпошти. Вночі фігурант прийшов до установи з пляшкою легкозаймистої суміші та підпалив вхід до будівлі. Відео пожежі він надіслав “роботодавцю”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за це хлопцю обіцяли 2 тис. доларів, але отримати гроші він не встиг - його того ж дня затримали.

Правоохоронці перевіряють палія на причетність до співпраці зі спецслужбами Росії.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, йому загрожує позбавлення волі до 10 років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.