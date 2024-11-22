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Через російські обстріли Краматорська загинула людина, ще двоє поранені

Попередньо, ворог застосував РСЗВ «Торнадо-С».

Через російські обстріли Краматорська загинула людина, ще двоє поранені
Поліція документує наслідки російського обстрілу Краматорська 22 листопада 2024 року

Зранку 22 листопада росіяни вдарили по Краматорську касетними боєприпасами.

Як повідомила поліція Донеччини, у результаті атаки загинула жінка, ще двоє людей поранені – вони отримали осколкові поранення спини, ніг.

Попередньо, ворог застосував РСЗВ «Торнадо-С». Поліцейські рятували постраждалих і знешкоджували нерозірвані снаряди.

Також пошкоджені п’ять багатоквартирних і приватних будинків, два легкових авто.

  • На Донеччині за 21 листопада унаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 7 отримали поранення.
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