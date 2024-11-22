Через російські обстріли Краматорська загинула людина, ще двоє поранені

Зранку 22 листопада росіяни вдарили по Краматорську касетними боєприпасами.
Як повідомила поліція Донеччини, у результаті атаки загинула жінка, ще двоє людей поранені – вони отримали осколкові поранення спини, ніг.
Попередньо, ворог застосував РСЗВ «Торнадо-С». Поліцейські рятували постраждалих і знешкоджували нерозірвані снаряди.
Також пошкоджені п’ять багатоквартирних і приватних будинків, два легкових авто.
- На Донеччині за 21 листопада унаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 7 отримали поранення.