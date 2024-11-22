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ГУР: у бойових діях проти України беруть участь близько 580 тисяч російських військових

Це з урахуванням військ у Курській області. Крім того, на тимчасово окупованій території також перебувають 35 тисяч росгвардійців.

ГУР: у бойових діях проти України беруть участь близько 580 тисяч російських військових
заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький повідомив, що сухопутна частина російського угрупування, яке бере участь у бойових діях проти України, становить майже 580 тисяч військових.

Про це він розповів у коментарі журналістам у кулуарах експертної дискусії “Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни”, передає Укрінформ.

“Близько 580 тисяч – це сухопутний компонент, який бере участь у воєнних діях. Це з урахуванням військ у Курській області”, – сказав він.

Він додав, що на тимчасово окупованій території також перебувають 35 тисяч росгвардійців.

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