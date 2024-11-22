ГУР: у бойових діях проти України беруть участь близько 580 тисяч російських військових

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький повідомив, що сухопутна частина російського угрупування, яке бере участь у бойових діях проти України, становить майже 580 тисяч військових.
Про це він розповів у коментарі журналістам у кулуарах експертної дискусії “Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни”, передає Укрінформ.
“Близько 580 тисяч – це сухопутний компонент, який бере участь у воєнних діях. Це з урахуванням військ у Курській області”, – сказав він.
Він додав, що на тимчасово окупованій території також перебувають 35 тисяч росгвардійців.