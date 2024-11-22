Сибіга заявив, що Україна розцінює перемогу Трампа як додатковий шанс прискорити мирний процес

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна розцінює перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як додатковий шанс прискорити мирний процес.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з чеським колегою Яном Ліпавським в Києві, передає РБК-Україна.

"Перемогу президента Трампа ми розцінюємо як додатковий шанс прискорити мирний процес з підходом "мир через силу". Виходячи з такої філософії, ми сподіваємося вибудовувати наші стосунки із новою адміністрацією президента США", – заявив міністр Андрій Сибіга.