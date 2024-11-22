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Сибіга заявив, що Україна розцінює перемогу Трампа як додатковий шанс прискорити мирний процес

Зокрема, йдеться про підхід “мир через силу”.

Сибіга заявив, що Україна розцінює перемогу Трампа як додатковий шанс прискорити мирний процес
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна розцінює перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США як додатковий шанс прискорити мирний процес. 

Про це він сказав під час спільної пресконференції з чеським колегою Яном Ліпавським в Києві, передає РБК-Україна. 

"Перемогу президента Трампа ми розцінюємо як додатковий шанс прискорити мирний процес з підходом "мир через силу". Виходячи з такої філософії, ми сподіваємося вибудовувати наші стосунки із новою адміністрацією президента США", – заявив міністр Андрій Сибіга.

  • Президент України Володимир Зеленський вважає, що обраний президент Дональд Трамп і США загалом є сильнішими за російського Путіна, і можуть змусити його зупинити війну в Україні. 
  • Також Зеленський впевнений, що із політикою команди Трампа війна завершиться швидше.
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