Зеленський заявив, що із політикою команди Трампа війна завершиться швидше

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку, 27 вересня 2024 року.

За адміністрації Дональда Трампа війна закінчиться швидше.

Таку заяву зробив Володимир Зеленський в інтерв'ю «Суспільному».

«Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо», - сказав глава держави.

Президент України заважив, що Трамп почув від нього позицію щодо миру і не озвучив заперечень.

«Базис, на якому ми стоїмо, він почув. Проти нашої позиції я нічого не чув», - сказав Зеленський.

Він додав, що під час перемовин «і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами — довели, що з нами риторика «Сідай і слухай” не працює».