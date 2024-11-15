Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
Внаслідок російської атаки в Одесі загинула жінка, 10 поранених (оновлено)
Внаслідок російської атаки в Одесі загинула жінка, 10 поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський заявив, що із політикою команди Трампа війна завершиться швидше

"Війна закінчиться, але точної дати немає", - сказав глава держави.

Зеленський заявив, що із політикою команди Трампа війна завершиться швидше
Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку, 27 вересня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

За адміністрації Дональда Трампа війна закінчиться швидше.

Таку заяву зробив Володимир Зеленський в інтерв'ю «Суспільному».

«Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо», - сказав глава держави.

Президент України заважив, що Трамп почув від нього позицію щодо миру і не озвучив заперечень.

«Базис, на якому ми стоїмо, він почув. Проти нашої позиції я нічого не чув», - сказав Зеленський.

Він додав, що під час перемовин «і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами — довели, що з нами риторика «Сідай і слухай” не працює».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies