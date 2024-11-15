У ЦПД розповіли про ризик вторгнення російських ДРГ на Чернігівщину

Присутність російських ДРГ поблизу прикордонних сіл Грем'яч та Мурав'ї у Чернігівській області не становить загрози для повторного вторгнення РФ на цьому напрямку.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"Ніякої загрози вторгнення на Чернігівщину немає. Є виключно обмежена загроза ДРГ. Історія про Грем‘яч брехлива і є виключно інформаційною операцією ворога", — йдеться у повідомленні.

Раніше у пресслужбі ДПСУ також спростили інформацію росЗМІ про те, що ворожа ДРГ зайшла у село Гремʼяч на Чернігівщині.

"Міст через річку Судость, біля якого диверсанти противника встановили триколор, вони не переходили. Територія, де від кордону діяла диверсійна група, фактично відрізана річками, а у населених пунктах, що знаходяться між річками і кордоном, ніхто не проживає. До того ж, через постійне підтоплення території там неможливо облаштовувати належні фортифікаційні укріплення", — ідеться у повідомленні.

Сили оборони України повністю контролюють прикордоння у Чернігівській області "не варто піддаватися інформаційно-психологічному впливові противника".