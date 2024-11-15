На Дніпропетровщині викрили командира військової частини, який змушував підлеглих зводити будинки своїм родичам

Під час обшуків вилучено документи щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати військовослужбовцям.

У Дніпропетровській області співробітники ДБР викрили командира військової частини, який примушував підлеглих будувати будинки для близьких родичів.

Фото: ДБР

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Відомо, що починаючи з 2022 року, п’ять військовослужбовців зводили будинки для матері та тещі підполковника. Два двоповерхові котеджі підлеглі будували з фундаменту, також начальник "замовив" у домі для матері зону барбекю. У разі відмови працювати командир погрожував відправити на передову в найгарячіші точки.

Фото: ДБР

Військовослужбовці майже 3 роки не з’являлись на службі, але щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових (спеціальних) завдань.

Загальна сума збитків державі складає 2,5 млн грн.

Під час обшуків вилучено документи щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати військовослужбовцям, відомості про їх "заступання" в добові наряди, особові справи, мобільні телефони, чорнові записи щодо будівництва.