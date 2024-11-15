Росіяни вчора вбили в Велетенському жінку: скинули на її оселю вибухівку

Унаслідок учорашнього удару росіян дроном по будинку в Велетенському Херсонської області загинула жінка 1949 року народження.
В її оселі після скиду вибухівки зайнялася пожежа. Поранення отримав ще один місцевий мешканець, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
"Також незначні поранення й отруєння чадним газом дістав місцевий житель 1953 року народження", – сказав він.
Вранці Прокудін писав, що вчора росіяни поранили в Херсонській області п'ятьох цивільних. Інформація про загиблу жінку тоді ще не була відома.
- Цього тижня – друга річниця звільнення Херсона від російських окупантів. Через війну жваве колись місто значно спорожніло, а ті містяни, які залишилися, вимушені переховуватися від російських ударів. Про те, як живе зараз Херсон, читайте в репортажі "Небезпека росте, люди повертаються".