Росіяни вчора вбили в Велетенському жінку: скинули на її оселю вибухівку

Поранень зазнав ще один місцевий.

Унаслідок учорашнього удару росіян дроном по будинку в Велетенському Херсонської області загинула жінка 1949 року народження.

В її оселі після скиду вибухівки зайнялася пожежа. Поранення отримав ще один місцевий мешканець, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Також незначні поранення й отруєння чадним газом дістав місцевий житель 1953 року народження", – сказав він.

Вранці Прокудін писав, що вчора росіяни поранили в Херсонській області п'ятьох цивільних. Інформація про загиблу жінку тоді ще не була відома.