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Росіяни вчора вбили в Велетенському жінку: скинули на її оселю вибухівку

Поранень зазнав ще один місцевий. 

Унаслідок учорашнього удару росіян дроном по будинку в Велетенському Херсонської області загинула жінка 1949 року народження.

В її оселі після скиду вибухівки зайнялася пожежа. Поранення отримав ще один місцевий мешканець, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

"Також незначні поранення й отруєння чадним газом дістав місцевий житель 1953 року народження", – сказав він.

Вранці Прокудін писав, що вчора росіяни поранили в Херсонській області п'ятьох цивільних. Інформація про загиблу жінку тоді ще не була відома. 

  • Цього тижня – друга річниця звільнення Херсона від російських окупантів. Через війну жваве колись місто значно спорожніло, а ті містяни, які залишилися, вимушені переховуватися від російських ударів. Про те, як живе зараз Херсон, читайте в репортажі "Небезпека росте, люди повертаються". 
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