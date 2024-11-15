​Двоє поліцейських з Коломиї організували мережу розповсюдження наркотиків на Прикарпатті

Аби покращити "показники" своєї роботи, вони хотіли притягнути до відповідальності кур’єра, якого самі ж і найняли.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом правоохоронцям з Коломиї на Івано-Франківщині, які організували схему збуту наркотичних речовин на території Прикарпаття.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Фігуранти створили канал в одній з соцмереж, через який можна було замовляти наркотичні речовини та отримувати координати місць із закладками «товару». Оплата відбувалась через інтернет.

До протиправної діяльності правоохоронці залучили місцевого мешканця. Вони займалися адмініструванням каналу та закуповували сировину, а цивільний - шукав кур’єрів, які мали доставляти клієнтам наркотичні речовини.

За роботу пропонували 150 грн за одну "закладку". У жовтні задокументовано збут понад 100 доз наркотичної речовини лише одним із кур’єрів.

Крім заробітку на продажі наркотиків, поліцейські також покращити "показники" своєї роботи. Вони реєстрували кримінальні провадження щодо незаконного збуту наркотиків і планували притягнути до відповідальності кур’єра, якого самі й найняли.

Під час обшуків у зловмисників вилучили мобільні телефони, а також близько пів тисячі нарковмісних таблеток. Обом повідомлено про підозру у незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Одного з правоохоронців – організатора оборудки вже звільнено з роботи, його колегу-спільника відсторонено. Суд обрав їм запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Раніше правоохоронці викрили та ліквідували масштабний наркосиндикат із місячним оборотом у близько 25 мільйонів гривен. Його організували дід із онуком.