Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
«Гладіатор-2»: тінь батька Коммода
«Гладіатор-2»: тінь батька Коммода
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
Внаслідок російської атаки в Одесі загинула жінка, 10 поранених (оновлено)
Внаслідок російської атаки в Одесі загинула жінка, 10 поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ

За даними слідства, військового ворог завербував ще до початку повномасштабного вторгнення, а "активував" – навесні. 

Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
Підполковника ССО підозрюють у роботі на ворога
Фото: СБУ в Telegram

Підполковник, командир підрозділу Сил спеціальних операцій виявився "кротом" російського головного розвідувального управління. Ворог завербував його ще до повномасштабної війни.

Навесні 2024-го росіяни "активували" його і визначили завдання: передавати їм плани бойових операцій Сил оборони в тилу. У пресслужбі СБУ повідомили, що зрадника виявили за сприяння головнокомандувача ЗСУ і командира ССО. 

"Найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках. Для виконання ворожого завдання «кріт» використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів Сил оборони, їхнє озброєння та «цілі»", – повідомили в СБУ.

Цю інформацію ворог збирався використати для вбивства українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами – на тимчасово захопленій частині території на півдні України.

Також агент "зливав" своєму російському куратору дані про інші підрозділи Сил оборони.

У результаті спецоперації військова контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочини зрадника і затримали його. 

"За даними слідства, фігурант був завербований воєнною розвідкою рф через своїх знайомих у росії, з якими він підтримував зв’язок", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у підозрюваного знайшли засоби конспіративного зв'язку. Йому вже оголосили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, і помістили під варту. 

Спецоперацію провели спільно зі слідчими Одеського управління СБУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies