Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ

За даними слідства, військового ворог завербував ще до початку повномасштабного вторгнення, а "активував" – навесні.

Підполковника ССО підозрюють у роботі на ворога

Підполковник, командир підрозділу Сил спеціальних операцій виявився "кротом" російського головного розвідувального управління. Ворог завербував його ще до повномасштабної війни.

Навесні 2024-го росіяни "активували" його і визначили завдання: передавати їм плани бойових операцій Сил оборони в тилу. У пресслужбі СБУ повідомили, що зрадника виявили за сприяння головнокомандувача ЗСУ і командира ССО.

"Найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках. Для виконання ворожого завдання «кріт» використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів Сил оборони, їхнє озброєння та «цілі»", – повідомили в СБУ.

Цю інформацію ворог збирався використати для вбивства українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами – на тимчасово захопленій частині території на півдні України.

Також агент "зливав" своєму російському куратору дані про інші підрозділи Сил оборони.

У результаті спецоперації військова контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочини зрадника і затримали його.

"За даними слідства, фігурант був завербований воєнною розвідкою рф через своїх знайомих у росії, з якими він підтримував зв’язок", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у підозрюваного знайшли засоби конспіративного зв'язку. Йому вже оголосили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, і помістили під варту.

Спецоперацію провели спільно зі слідчими Одеського управління СБУ.