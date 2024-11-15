П'ятеро людей поранені внаслідок учорашніх ворожих ударів по Херсону і області

Учора внаслідок російських атак поранені п'ятеро людей. Ворог бив по Антонівці, Садовому, Придніпровському, Комишанах, Інженерному, Кізомису, Станіславу, Велетенському, Ромашковому, Дар'ївці, Бериславу, Гаврилівці, Нововоронцовці, Томариному, Михайлівці та Херсону.
Серед пошкоджених об'єктів є будинки. Про це повідомив голова ОВА Прокудін.
"російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, поштове відділення та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та газорозподільчу станцію", – йдеться у повідомленні.
- Херсонська область зазнає ворожих ударів щоденно. Ворог б'є прицільно по цивільних.
- Цього тижня – друга річниця звільнення Херсона від російських окупантів. Через війну жваве колись місто значно спорожніло, а ті містяни, які залишилися, вимушені переховуватися від російських ударів. Про те, як живе зараз Херсон, читайте в репортажі "Небезпека росте, люди повертаються".