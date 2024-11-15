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​Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області

Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. 

​Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області
Наслідки обстрілу Запорізької області (архівне фото)
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська за добу завдали 466 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Росіяни здійснили 33 авіаційні удари по Степногірську, Приморському, Новоданилівці, Темирівці, Малій Токмачці, Новоандріївці та Преображенці, а 275 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я і Новодарівку.

Також 13 обстрілів із РСЗВ накрили Новодарівку і Малу Токмачку, а 145 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я і Новодарівки.

Тим часом надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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