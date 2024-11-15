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Нацспротив: окупанти залучають до фейкових новинних видань школярів

Окупанти обіцяють школярам полегшення навчального процесу, гроші та екскурсії до Росії.

Нацспротив: окупанти залучають до фейкових новинних видань школярів
Окупанти залучають школярів до фейкових новинних видань
Фото: Центр нацспротиву

На ТОТ України спостерігається дефіцит пропагандистів. Через це загарбники набирають в редакції фейкових новинних видань школярів-старшокласників.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“З початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили незалежну журналістику, а всі редакції медіа вимушені були виїхати з ТОТ. Натомість окупанти почали створювати фейкові видання під контролем звезених з РФ пропагандистів”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином окупанти почали залучати до пропаганди молодь, щоб створити ілюзію самостійності фейкових видань. Ця молоді іноді через малий життєвий досвід ведеться на легкі гроші й шукає слави. 

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Уточнюється, що школярів вербує “херсонське агентство новин”, яке підпорядковано окупованій адміністрації, та кремлівський “рух перших”. 

Окупанти обіцяють школярам полегшення навчального процесу, гроші та екскурсії до Росії.

Центр нацспротиву закликає батьків поспілкуватись з дітьми, щоб ті не піддавались на подібні пропозиції.

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