Нацспротив: окупанти залучають до фейкових новинних видань школярів

Окупанти обіцяють школярам полегшення навчального процесу, гроші та екскурсії до Росії.

На ТОТ України спостерігається дефіцит пропагандистів. Через це загарбники набирають в редакції фейкових новинних видань школярів-старшокласників.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“З початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили незалежну журналістику, а всі редакції медіа вимушені були виїхати з ТОТ. Натомість окупанти почали створювати фейкові видання під контролем звезених з РФ пропагандистів”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином окупанти почали залучати до пропаганди молодь, щоб створити ілюзію самостійності фейкових видань. Ця молоді іноді через малий життєвий досвід ведеться на легкі гроші й шукає слави.

Уточнюється, що школярів вербує “херсонське агентство новин”, яке підпорядковано окупованій адміністрації, та кремлівський “рух перших”.

Окупанти обіцяють школярам полегшення навчального процесу, гроші та екскурсії до Росії.

Центр нацспротиву закликає батьків поспілкуватись з дітьми, щоб ті не піддавались на подібні пропозиції.