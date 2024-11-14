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Зеленський: наступного тижня представлять план стійкості із 10 пунктів

14 листопада опрацювали декілька пунктів, зокрема, щодо культурного суверенітету і безпеки.

Зеленський: наступного тижня представлять план стійкості із 10 пунктів
Володимир Зеленський

Триває робота над планом стійкості. Його представлять наступного тижня.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 14 листопада.

У ньому будуть питання культури, безпеки, енергетики, виробництва зброї тощо.

«Сьогодні опрацювали кілька пунктів, і зокрема – культурний суверенітет, те, що стосується і культурної спадщини України, і сучасної культури, і культурної дипломатії. Виробництво українського контенту, і заради цього – реальне, дієве об’єднання культурної спільноти в Україні... Ми маємо приділити цьому значно більше державної уваги, і це буде», пообіцяв глава держави.

Президент України додав, що у четвер також опрацювали пункт щодо безпеки. 

«Хороші напрацювання є в Міністерства внутрішніх справ, у Служби безпеки України. Все обов’язково впровадимо», - сказав Зеленський.

Він додав, що після представлення «під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом з усіма, хто готовий доповнювати раціональними ідеями, із бізнесом ми підготуємо фактично базовий, доктринальний документ для України», який міститиме додатки.

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