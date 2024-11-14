Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Троє людей постраждали від російського обстрілу Садового на Херсонщині

Усіх забрали до лікарні.

Троє людей постраждали від російського обстрілу Садового на Херсонщині
Херсонщина

14 листопада російські військові атакували Садове.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Через ворожий обстріл постраждали троє людей, котрі перебували на вулиці. В них діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії.

«52-річна жінка дістала ще уламкові поранення спини. У 74–річної потерпілої - поранення ноги, плеча та передпліччя. В чоловіка, 51 року, уламкові поранення голови, грудної клітини та ніг», - уточнили в ОВА.

Усіх потерпілих доправили до лікарні.

  • Того ж дня окупанти вкотре атакували Зеленівку Херсонської міської територіальної громади. Потерпіла одна людина.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies