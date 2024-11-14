Троє людей постраждали від російського обстрілу Садового на Херсонщині

14 листопада російські військові атакували Садове.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Через ворожий обстріл постраждали троє людей, котрі перебували на вулиці. В них діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії.

«52-річна жінка дістала ще уламкові поранення спини. У 74–річної потерпілої - поранення ноги, плеча та передпліччя. В чоловіка, 51 року, уламкові поранення голови, грудної клітини та ніг», - уточнили в ОВА.

Усіх потерпілих доправили до лікарні.