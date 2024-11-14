Більшість українців вірить у перемогу над Росією та підтримують підвищення військового збору до 5%, - опитування

Більшість населення України (88%) впевнене у перемозі України у війні з Росією та підтримує повернення всіх втрачених територій.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI).

"Українці продовжують вірити в успішність поточних бойових дій і впевнені, що можуть досягти перемоги над Росією", – зазначив старший регіональний директор IRI у Євразії Стівен Нікс.

Опитування також показало, що 71% громадян вважають, що Україна повинна відвоювати всі втрачені території.

Крім того, 64% українців готові взяти на себе більший тягар війни, зазначивши про підтримку підвищення військового збору з 1,5% до 5%.

"Дані опитування показують, що українці хочуть жити в межах кордонів 1991 року і готові платити більше податків, аби вигнати російські війська з країни", - додав Нікс.

Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) у період з 27 вересня по 1 жовтня 2024 року методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Всього було опитано n= 2,000 мешканців України віком 18 років і старше. До вибірки не включені громадяни, які наразі перебувають за межами України. Отримані дані опитування зважено за регіональним та віковим показниками з використанням даних Державної служби статистики України на 1 січня 2022 року. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 для кожного показника не перевищує +/-3,5 відсоткових пункти. Коефіцієнт досяжності респондентів – 7%.