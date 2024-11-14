НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті

Детективи НАБУ повідомили про підозру одному з працівників Національної поліції, який без передбачених на те законом підстав відмовився свідчити при допиті.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Досудове розслідування цього проступку завершили і обвинувальний акт направили до суду для розгляду по суті.

Справа стосується заволодіння державними коштами на понад 16 млн грн під виглядом виконання договорів на постачання комп’ютерного обладнання.

"Детективи НАБУ встановили, що одному із працівників Нацполу у зв’язку із виконанням своїх службових обов’язків відомі обставини, що підлягають встановленню в ході слідства. Працівника поліції двічі викликали на допит, проте він без передбачених законом підстав відмовився надавати показання", – додали у САП.