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Поліцію Житомирщини очолив полковник Олександр Ковтун

Раніше він перебував на посаді начальника Управління дізнання Національної поліції України.

Поліцію Житомирщини очолив полковник Олександр Ковтун
Представлення начальника Нацполіції Житомирщини Олександра Ковтуна
Фото: Нацполіція

З 12 листопада Головне управління Національної поліції в Житомирській області очолив полковник поліції Олександр Ковтун. Раніше він перебував на посаді начальника Управління дізнання Національної поліції України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції.

Як зазначив голова Нацполіції Іван Вигівський, новопризначений керівник має значний досвід практичної діяльності та роботи на посадах у територіальних підрозділах та керівних посадах у Головному слідчому управлінні та Управлінні дізнання НПУ.

Новопризначений начальник Нацполіції Житомирщини Олександр Ковтун
Фото: Нацполіція
Новопризначений начальник Нацполіції Житомирщини Олександр Ковтун

Олександр Ковтун запевнив, що поліція Житомирщини продовжить всі позитивні напрацювання. Пріоритетними напрямками є протидія злочинності, підтримання публічного порядку та безпеки, документування воєнних злочинів. 

Він також зазначив, що важливою у діяльності поліції є взаємодія з органами прокуратури, СБУ та іншими правоохоронними структурами.

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