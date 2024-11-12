Сьогодні у Миколаєві оголосили День жалоби за загиблими від російської атаки

Сьогодні, 12 листопа, у Миколаєві оголосили День жалоби за п'ятьма мирними мешканцями, які загинули 11 листопада унаслідок атаки ворога.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Сьогодні у Миколаєві оголошено День жалоби за нашими містянами, які загинули внаслідок атаки російських окупантів 11 листопада. У цей день жертвами агресора стали п'ятеро миколаївців. Щирі співчуття родинам загиблих", – написав він у телеграмі.
- Росіяни вночі атакували місто ударними безпілотниками. Тоді через атаку були пошкоджені та зруйновані будинки, вибухова хвиля пошкодила квартири, чотири магазини, стався прорив тепломережі, були відключення від теплопостачання та газопостачання.