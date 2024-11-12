Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
Велика радянська армія vs мала радянська армія
Велика радянська армія vs мала радянська армія
Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер Мі-24
Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер Мі-24
AP: Трамп хоче “посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший день президенства”
AP: Трамп хоче “посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший день президенства”
ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні у Миколаєві оголосили День жалоби за загиблими від російської атаки

Всього загинули 5 мирних мешканців міста. 

Сьогодні у Миколаєві оголосили День жалоби за загиблими від російської атаки

Сьогодні, 12 листопа, у Миколаєві оголосили День жалоби за п'ятьма мирними мешканцями, які загинули 11 листопада унаслідок атаки ворога. 

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні у Миколаєві оголошено День жалоби за нашими містянами, які загинули внаслідок  атаки російських окупантів 11 листопада. У цей день жертвами агресора стали п'ятеро миколаївців. Щирі співчуття родинам загиблих", – написав він у телеграмі.

  • Росіяни вночі атакували місто ударними безпілотниками. Тоді через атаку були пошкоджені та зруйновані будинки, вибухова хвиля пошкодила квартири, чотири магазини, стався прорив тепломережі, були відключення від теплопостачання та газопостачання.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies