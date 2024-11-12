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Росіяни завдали понад 400 ударів по Запорізькій області, поранені люди

Від ударів ворога постраждали 11 населених пунктів області. 

Росіяни завдали понад 400 ударів по Запорізькій області, поранені люди
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 432 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Поранені 30-ти річний чоловік та 71- річна жінка у Василівському районі. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров. 

Війська окупантів здійснили 3 авіаційні удари по Запоріжжю.

235 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське.

Наслідки обстрілу Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запоріжжя

13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню накрили Новоандріївку, Новоданилівку, Новодарівку та Малу Токмачку.

181 артобстрілу завдали по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Ольгівського. 

Надійшло 41 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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