CNN: Трамп хоче призначити радником з питань нацбезпеки Майка Волтца

За інформацією CNN, обраний президент США Дональд Трамп звернувся до конгресмена Майка Волтца із пропозицією увійти до його команди в ролі радника з питань національної безпеки.

Волтца помітили у Палм-Бітч - місті поблизу резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, де республіканець зараз проводить час із родиною і паралельно вирішує кадрові питання своєї прийдешньої другої каденції.

На посаді радника нинішній конгресмен буде відповідальним за орієнтування президента у низці геополітичних конфліктів, серед який війна в Україні та протистояння Ізраїлю з Іраном та його проксі-групами.

Волтц виступає за продовження підтримки для України, проте наголошує на необхідності жорсткого контролю коштів та зброї, які наша держава отримує від Вашингтона.