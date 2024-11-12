З-під завалів зруйнованого Росією будинку в Кривому Розі дістали тіло жінки

В Кривому Розі Дніпропетровської області виявлено тіло першої загиблої внаслідок російського удару по житловому будинку.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“З-під завалів потрощеного ворожою ракетою будинку в Кривому Розі дістали тіло жінки”, - написав Лисак.
Він додав, що під уламками, ймовірно, можуть знаходитися ще троє дітей.
- Російська армія вранці 11 листопада атакувала Кривий Ріг, була пошкоджена п'ятиповерхівка.
- Поранені щонайменше 11 людей. Серед потерпілих є двоє дітей.
- Також госпіталізовані жінки 58 і 75 років. Всі – в середньому стані.