З-під завалів зруйнованого Росією будинку в Кривому Розі дістали тіло жінки

Під уламками, ймовірно, можуть знаходитися ще троє дітей.

Наслідки удару по Кривому Рогу 11 листопада 2024 року

В Кривому Розі Дніпропетровської області виявлено тіло першої загиблої внаслідок російського удару по житловому будинку.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“З-під завалів потрощеного ворожою ракетою будинку в Кривому Розі дістали тіло жінки”, - написав Лисак.

Він додав, що під уламками, ймовірно, можуть знаходитися ще троє дітей.