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З-під завалів зруйнованого Росією будинку в Кривому Розі дістали тіло жінки

Під уламками, ймовірно, можуть знаходитися ще троє дітей.

З-під завалів зруйнованого Росією будинку в Кривому Розі дістали тіло жінки
Наслідки удару по Кривому Рогу 11 листопада 2024 року
Фото: ДСНС України в Telegram

В Кривому Розі Дніпропетровської області виявлено тіло першої загиблої внаслідок російського удару по житловому будинку.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“З-під завалів потрощеного ворожою ракетою будинку в Кривому Розі дістали тіло жінки”, - написав Лисак. 

Він додав, що під уламками, ймовірно, можуть знаходитися ще троє дітей.

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  • Російська армія вранці 11 листопада атакувала Кривий Ріг, була пошкоджена п'ятиповерхівка.
  • Поранені щонайменше 11 людей. Серед потерпілих є двоє дітей.
  • Також госпіталізовані жінки 58 і 75 років. Всі – в середньому стані. 
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