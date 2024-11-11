Найбільша кількість боїв відбулась на Курахівському та Покровському напрямках, - Генштаб

На Курахівському напрямку нараховується 49 бойових зіткнень, на Покровському - ще 36.

Станом на 22:00 11 листопада відбулося 185 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Противник завдав 64 авіаційних та три ракетних удари, залучив 106 КАБ та три ракети, застосував 793 дрони-камікадзе, здійснив понад 4000 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Харківському напрямку російські терористи вісім разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Авіаційного удару зазнав населений пункт Козача Лопань, на який ворог скинув дві керовані бомби.

Три рази ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Кіндрашівки, Новоплатонівки та Колісниківки.

Десять атак окупантів відбили українські воїни поблизу Греківки, Невського, Тернів, Новомихайлівки та Серебрянки на Лиманському напрямку. Ударів керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти Зарічне, Лиман та Ямполівка.

На Сіверському напрямку ворог здійснив одну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районі населеного пункту Виїмка, до того ж завдав авіаційного удару по районах Закітного, Дронівки та Сіверська.

На Краматорському напрямку завершились невдачею три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, також ворог завдав удару некерованими ракетами в районі населеного пункту Новомаркове, здійснив бомбардування Краматорська та Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні чотири рази штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька та Щербинівки. Сили оборони стійко стримують натиск, відбивши всі атаки ворога.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 36 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Крутого Яру, Петрівки, Пустинки, Українки та Лисівки. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, відбили 32 ворожі атаки, чотири боєзіткнення тривають до цього часу. Бомбардування зазнав населений пункт Мирноград, на який терористи скинули одну керовану авіаційну бомбу.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 119 та поранили 153 окупанти. Знищено один танк, шість бойових броньованих машин, одну одиницю автомобільної техніки, чотири мотоцикли та один міномет росіян. Також пошкоджено одну бойову броньовану машину та дві артилерійські системи.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 49 бойових зіткнень. Терористи, за підтримки авіації, намагалися просунутися в районах Іллінки, Новоселидівки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки, Катеринівки, Кремінної Балки, Сонцівки, Зорі та Курахового. 16 боєзіткнень ще триває. Наші оборонці на даному напрямку ліквідували 79 та поранили 139 окупантів, до того ж знешкодили чотири танки, одну бойову броньовану машину та один протитанковий ракетний комплекс ворога.

На Времівському напрямку противник активізувався, протягом дня відбито вісім атак ворожих підрозділів в районах Трудового, Макарівки, Новодарівки та Рівнополя. Дотепер точиться чотири бої. Під час наступальних дій противник активно застосовував авіацію по районах населених пунктів Новодонецьке, Максимівка, Велика Новосілка та Зелене Поле.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Поблизу Новоандріївки нашими оборонцями успішно відбито одну атаку росіян на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку п’ять ворожих штурмів зазнали невдачі. Крім цього, ворог завдав ударів некерованими авіаційними ракетами по населених пунктах Одрадокам’янка та Веселе.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, 126-ту окрему бригаду територіальної оборони, 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду, 79 окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду, 425 окремий штурмовий батальйон, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.