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Прикордонники за тиждень вразили танки, артилерію та маломірні плавзасоби росіян

Також за тиждень було уражено 290 позицій та укриттів особового складу окупантів.

Прикордонники за тиждень вразили танки, артилерію та маломірні плавзасоби росіян
Українські захисники знищили російський комплекс РЕБ (архівне фото)
Фото: Скріншот з відео

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили три танки та чотири одиниці артилерії російських військ.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 4 по 11 листопада українські прикордонники вразили:

  • танки – 3 

  • гармати – 1

  • артилерія – 4 

  • броньована техніка – 14

  • БпЛА типу Shahed-136/131 – 3

  • автомобільна техніка – 89

  • БпЛА – 81

  • склади БК та ППМ – 13

  • засоби, комплекси РЕБ, зв'язку та відеоспостереження – 24

  • позиції та укриття особового складу – 290

  • маломірні плавзасоби - 4

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: Преслужба ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

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