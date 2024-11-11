Прикордонники за тиждень вразили танки, артилерію та маломірні плавзасоби росіян

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

З 4 по 11 листопада українські прикордонники вразили:

Про це повідомила пресслужба ДПСУ .

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили три танки та чотири одиниці артилерії російських військ.

Також за тиждень було уражено 290 позицій та укриттів особового складу окупантів.

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