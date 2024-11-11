Прикордонники за тиждень вразили танки, артилерію та маломірні плавзасоби росіян

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили три танки та чотири одиниці артилерії російських військ.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 4 по 11 листопада українські прикордонники вразили:
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танки – 3
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гармати – 1
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артилерія – 4
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броньована техніка – 14
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БпЛА типу Shahed-136/131 – 3
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автомобільна техніка – 89
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БпЛА – 81
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склади БК та ППМ – 13
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засоби, комплекси РЕБ, зв'язку та відеоспостереження – 24
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позиції та укриття особового складу – 290
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маломірні плавзасоби - 4