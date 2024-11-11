На Нікопольщині ворог атакував амбулаторію, загинув лікар

Упродовж дня російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та БпЛА. Під обстрілами опинився Нікополь і Марганецька громада.

Про це повідомляє Сергій Лисак, очільник Дніпропетровської ОВА.

Внаслідок удару по амбулаторії загинув 30-річний лікар, постраждала також його колега. Зараз медики борються за її життя. Також загинула невідома жінка, її особу встановлюють.

"Загалом в районі за сьогодні п’ятеро поранених. З них в лікарні – четверо. Окрім медзакладу, понівечені промислове підприємство, 2 навчальні заклади й стільки ж магазинів, банк, кафе. Понівечені 3 багатоповерхівки, 2 авто, ще одне – знищене", — пише очільник ОВА.

У Кривому Розі пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Під завалами перебувають досі 4 людей.