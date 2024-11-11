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Європарламент ухвалить резолюцію щодо боротьби з тіньовим флотом Росії

За документ мають голосувати цього тижня.

Європарламент ухвалить резолюцію щодо боротьби з тіньовим флотом Росії
Європарламент
Фото: EPA

Європейський парламент готується ухвалити резолюцію, яка закликає до більш «цілеспрямованих» заходів проти тіньового флоту Росії, пише Politico.

Ухилення РФ від санкцій створює ще й ризик екологічної катастрофи, йдеться у проєкті документа.

У Європарламенті наполягають на «систематичному санкціонуванні» суден, що перевозять російську нафту, і закликають ЄС посилити супутниковий моніторинг та «цільові перевірки» танкерів. Серед інших пропозицій - нові вимоги до суден, щоб вони демонстрували докази наявності страховки у водах ЄС.

Росія все більше використовує флот із більш ніж 600 старих танкерів із невідомою страховкою та незрозумілим власником для транспортування своєї сирої нафти по всьому світу. Торгівля продукцією приносить Кремлю майже половину доходів.

На Заході зростає побоювання, що старі танкери можуть спровокувати екологічну катастрофу поблизу ЄС після того, як минулого місяця видання Politico повідомило, що тіньовий флот був пов'язаний із численними розливами нафти у світових океанах.

Експерти неодноразово попереджали, що тепер вірогідні більші розливи нафти, які можуть знищити місцеву дику природу. У пропозиції депутати Європарламенту стверджують, що блок має «забезпечити достатню готовність» до потрапляння нафти у води.

За резолюцію мають проголосувати цього тижня.

  • Як відомо, ЄС заборонив весь морський імпорт російської нафти та встановив цінову стелю у розмірі 60 доларів за барель. Однак близько 80% сирої нафти Росія тепер перевозить на суднах, які не під контролем Заходу.
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