Незабаром у Польщі офіційно відкриють базу протиракетної оборони НАТО

База буде підпорядкована командуванню НАТО EUCOM, тобто командуванню американськими силами в Європі.

У середу 13 листопада відбудеться офіційне відкриття бази протиракетної оборони в Редзіково, що у Поморському воєводстві Польщі.

Про це повідомив очільник РНБО Польщі Яцек Сєвєра, пише RMF24.

У церемонії відкриття бази "Aegis" візьме участь президент Польщі Анджей Дуда, який якраз повернеться із Азербайджану.

База підпорядкована командуванню НАТО EUCOM, тобто командуванню американськими силами в Європі.

Як американська база, вона виконує завдання трансатлантичної оборони, і буде збивати засоби повітряного та балістичного нападу найвищого рівня.