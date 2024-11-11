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Незабаром у Польщі офіційно відкриють базу протиракетної оборони НАТО

База буде підпорядкована командуванню НАТО EUCOM, тобто командуванню американськими силами в Європі.

Незабаром у Польщі офіційно відкриють базу протиракетної оборони НАТО
Система ПРО "Aegis Ashore"
Фото: Сайт НАТО

У середу 13 листопада відбудеться офіційне відкриття бази протиракетної оборони в Редзіково, що у Поморському воєводстві Польщі. 

Про це повідомив очільник РНБО Польщі Яцек Сєвєра, пише RMF24. 

У церемонії відкриття бази "Aegis" візьме участь президент Польщі Анджей Дуда, який якраз повернеться із Азербайджану.

База підпорядкована командуванню НАТО EUCOM, тобто командуванню американськими силами в Європі. 

Як американська база, вона виконує завдання трансатлантичної оборони, і буде збивати засоби повітряного та балістичного нападу найвищого рівня.

  • Про оперативну готовність цієї бази оголосили після липневого саміту НАТО у Вашингтоні.  Єнс Столтенберг тоді оголосив, що база в Редзіково, яка є частиною протиракетного щита НАТО, готова розпочати місію.
  • Ключові елементи протиракетного щита НАТО включають два об’єкти США Aegis Ashore у Польщі та Румунії разом із есмінцями ВМС США в іспанській Роті і радар раннього попередження в Куречіку, що в Туреччині. 
  • "Aegis Ashore" призначений виключно для захисту. На двох пунктах перехоплення в Польщі та Румунії дислокується близько 200 військовослужбовців. Майданчик у румунському Девеселу  працює з 2016 року.
  • Україна та Польща уклали безпекову угоду, яка передбачає можливість перехоплення російських ракет і дронів.
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