Незабаром у Польщі офіційно відкриють базу протиракетної оборони НАТО

У середу 13 листопада відбудеться офіційне відкриття бази протиракетної оборони в Редзіково, що у Поморському воєводстві Польщі.
Про це повідомив очільник РНБО Польщі Яцек Сєвєра, пише RMF24.
У церемонії відкриття бази "Aegis" візьме участь президент Польщі Анджей Дуда, який якраз повернеться із Азербайджану.
База підпорядкована командуванню НАТО EUCOM, тобто командуванню американськими силами в Європі.
Як американська база, вона виконує завдання трансатлантичної оборони, і буде збивати засоби повітряного та балістичного нападу найвищого рівня.
- Про оперативну готовність цієї бази оголосили після липневого саміту НАТО у Вашингтоні. Єнс Столтенберг тоді оголосив, що база в Редзіково, яка є частиною протиракетного щита НАТО, готова розпочати місію.
- Ключові елементи протиракетного щита НАТО включають два об’єкти США Aegis Ashore у Польщі та Румунії разом із есмінцями ВМС США в іспанській Роті і радар раннього попередження в Куречіку, що в Туреччині.
- "Aegis Ashore" призначений виключно для захисту. На двох пунктах перехоплення в Польщі та Румунії дислокується близько 200 військовослужбовців. Майданчик у румунському Девеселу працює з 2016 року.
- Україна та Польща уклали безпекову угоду, яка передбачає можливість перехоплення російських ракет і дронів.