100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
WP: Трамп провів розмову з Путіним. Закликав не загострювати війну в Україні
WP: Трамп провів розмову з Путіним. Закликав не загострювати війну в Україні
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
Прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска прооперували
Прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска прооперували
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
ГоловнаСвіт

ЗМІ: ізраїльські удари по північному Лівану та Газі вбили понад сто людей

ЦАХАЛ заявив про атаки на місця зосередження ресурсів терористів і вжиття заходів для зменшення шкоди цивільному населенню.

ЗМІ: ізраїльські удари по північному Лівану та Газі вбили понад сто людей
Наслідки ізраїльського удару по місті Алмат у Лівані, 10 листопада 2024 року
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські удари по північному Лівану та Смузі Гази вбили десятки людей, серед жертв є діти, повідомляє BBC з посиланням на рятувальників та офіційних осіб.

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що щонайменше 23 людини, серед них 7 дітей, були вбиті в неділю у місті Алмат поблизу Біблоса, на північ від столиці Бейрута.

Крім того, міністерство охорони здоров’я Лівану заявило, що в суботу вбили 53 людини, серед них 28 на півдні країни та 17 у Баальбеку. 

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що "Хезболла" зберігала зброю та діяла з атакованих місць. Військові зазначають про вжиття “численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включно з використанням повітряного спостереження та точної розвідки”.

За даними влади Бейруту, з часу ескалації конфлікту між Ізраїлем і Хезболлою сім тижнів тому було вбито щонайменше 3189 людей, 14 078 отримали поранення і більше 1,2 мільйона були змушені покинути свої домівки.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

У Газі повідомили, що щонайменше 30 людей загинули унаслідок ізраїльських ударів по двох будинках в анклаві.

За даними агентства, вранці в неділю перший удар стався по будинку в Джабалії, убивши щонайменше 25 людей і поранивши понад 30.

Ще п'ятеро людей загинули в районі Сабра міста Газа, а деякі досі вважаються зниклими безвісти, повідомило агентство цивільної оборони.

Ізраїль каже, що у Джабалії вдарив по цілі, де діяли терористи, і також було вжиті заходи для зменшення шкоди цивільному населенню.

Окрім того, ЦАХАЛ заявив, що перехопив ракети Хезболли в суботу після того, як бойовики випустили 70 снарядів, за даними ізраїльських військових.

  • Ізраїль посилив свою кампанію проти підтримуваного Іраном ліванського збройного угруповання “Хезболла”. Її основна увага була зосереджена на півдні Лівану, щоб послабити здатність групи запускати ракети через кордон. Але в останні тижні операції були націлені на міста та селища у всьому Лівані.
  • В окремому інциденті на півдні країни під час ізраїльського удару по будівлі Ісламського управління охорони здоров’я в Адлоуні загинули три медичні працівники.
  • У Смузі Гази заявляють, що Джабалія та інші частини північної Гази перебувають в облозі з початку жовтня, коли Ізраїль розпочав новий наземний наступ проти палестинського терористичного угруповання ХАМАС.
  • Раніше стало відомо, що Катар призупинив посередництво на переговорах між ХАМАС та Ізраїлем. Відповідну заяву було зроблено через відсутність прогресу в угоді про припинення вогню у Смузі Гази.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies