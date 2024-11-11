ЗМІ: ізраїльські удари по північному Лівану та Газі вбили понад сто людей

ЦАХАЛ заявив про атаки на місця зосередження ресурсів терористів і вжиття заходів для зменшення шкоди цивільному населенню.

Наслідки ізраїльського удару по місті Алмат у Лівані, 10 листопада 2024 року

Ізраїльські удари по північному Лівану та Смузі Гази вбили десятки людей, серед жертв є діти, повідомляє BBC з посиланням на рятувальників та офіційних осіб.

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що щонайменше 23 людини, серед них 7 дітей, були вбиті в неділю у місті Алмат поблизу Біблоса, на північ від столиці Бейрута.

Крім того, міністерство охорони здоров’я Лівану заявило, що в суботу вбили 53 людини, серед них 28 на півдні країни та 17 у Баальбеку.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що "Хезболла" зберігала зброю та діяла з атакованих місць. Військові зазначають про вжиття “численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включно з використанням повітряного спостереження та точної розвідки”.

За даними влади Бейруту, з часу ескалації конфлікту між Ізраїлем і Хезболлою сім тижнів тому було вбито щонайменше 3189 людей, 14 078 отримали поранення і більше 1,2 мільйона були змушені покинути свої домівки.

У Газі повідомили, що щонайменше 30 людей загинули унаслідок ізраїльських ударів по двох будинках в анклаві.

За даними агентства, вранці в неділю перший удар стався по будинку в Джабалії, убивши щонайменше 25 людей і поранивши понад 30.

Ще п'ятеро людей загинули в районі Сабра міста Газа, а деякі досі вважаються зниклими безвісти, повідомило агентство цивільної оборони.

Ізраїль каже, що у Джабалії вдарив по цілі, де діяли терористи, і також було вжиті заходи для зменшення шкоди цивільному населенню.

Окрім того, ЦАХАЛ заявив, що перехопив ракети Хезболли в суботу після того, як бойовики випустили 70 снарядів, за даними ізраїльських військових.