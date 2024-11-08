Внаслідок вибуху в Лівані отримали поранення миротворці ООН

Шість миротворців з Малайзії, які служать під керівництвом ООН, отримали поранення внаслідок вибуху в Лівані.

Про це повідомляє The Straits Times.

Поранені миротворці рухалися в автобусі, коли поруч вибухнув цивільний автомобіль. У всіх поранених миротворців травми легкі, їм надали необхідну медичну допомогу. Один з них буш шпиталізований через перелам руки.

Поки що не повідомляється, що саме спричинило вибух.

У Збройних силах Малайзії пообіцяли “залишатися відданими підтримці безпеки й добробуту персоналу, водночас виконуючи миротворчу місію під прапором ООН”.