Україна припинила повітряне сполучення з Іраном

Кабінет міністрів України ухвалив рішення розірвати угоду про повітряне сполучення з Іраном.

Про це повідомляє представник Кабмін у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Припинено дію угоди про повітряне сполучення між урядом України та урядом Ісламської Республіки Іран", — написав Мельничук.

Він зазначив, що відповідну угоду країни уклали 9 липня 1993 року у Тегерані.

До слова, рейси з України до Ірану були припинені ще 2020 року, коли іранські військові збили під час вильоту з Тегерану літак Міжнародних авіаліній України (МАУ). По ньому було випущено дві ракети.