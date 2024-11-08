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Україна припинила повітряне сполучення з Іраном

Кабмін ухвалив рішення розірвати угоду.

Україна припинила повітряне сполучення з Іраном
Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Кабінет міністрів України ухвалив рішення розірвати угоду про повітряне сполучення з Іраном.

Про це повідомляє представник Кабмін у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

"Припинено дію угоди про повітряне сполучення між урядом України та урядом Ісламської Республіки Іран", — написав Мельничук.

Він зазначив, що відповідну угоду країни уклали 9 липня 1993 року у Тегерані.

До слова, рейси з України до Ірану були припинені ще 2020 року, коли іранські військові збили під час вильоту з Тегерану літак Міжнародних авіаліній України (МАУ). По ньому було випущено дві ракети.

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