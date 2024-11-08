Лідери ЄС обмірковують подальшу допомогу Україні, якщо Трамп відмовиться це робити

Лідери Євросоюзу обмірковують питання допомоги Україні у разі, якщо новий президент США Дональд Трамп відмовиться це робити, пише Bloomberg.

Тему допомоги обговорювали на саміті у Будапешті. Джерела агенції кажуть, що велике занепокоєння ЄС полягає в тому, що Трамп спробує перекласти фінансовий тягар на Європу. Наразі ніщо в попередніх розмовах не передбачає масштабної зміни тактики з оку США.

Трамп обіцяв під час своєї передвиборчої кампанії, що швидко припинить війнув Україні, але був неоднозначним у своїй підтримці Києва. Володимир Зеленський на саміті у Будапешті закликав європейських лідерів зосередитися на збереженні постачань зброї та не підривати її позиції розмовами про припинення вогню чи поступки РФ.

«Якщо ми сьогодні говоримо про можливість миру, то це тому, що українці виявили надзвичайну мужність, а Захід підтримав Україну. Проте, подивимося, як розвиватиметься сценарій найближчими тижнями», - заявила журналістам прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

За інформацією Кільського інституту світової економіки, ЄС був найбільшим постачальником допомоги Україні, виділивши €118 млрд з початку російського вторгнення. США надали загалом €85 млрд, хоча цього року рівень допомоги пішов на спад і було виділено лише €17 млрд. ЄС натомість надав майже вдвічі більшу суму.

Деякі європейські чиновники заявили, що реальна проблема полягає не так у самих грошах, як у наявних військових ресурсах, які надійшли в основному зі США.

Зокрема, Штати є найважливішим джерелом постачань деяких із найпотужніших видів зброї, таких як F-16 та ATACM (ракет великої дальності) які дозволили Україні завдавати ударів по російським військам далеко за лінією фронту. Їхні виробничі потужності також життєво важливі для підтримки постачання 155-мм снарядів, які є основою оборонних операцій України.

У той час, як деякі європейські лідери стверджували, що Європі слід дочекатися інавгурації Трампа у січні, щоб дізнатися про його наміри щодо України, інші заявили, що не можна дозволити собі таку розкіш. Тож Європейська комісія має висунути пропозиції про те, як ЄС відреагує на припинення допомоги із боку США.