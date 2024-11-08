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Мешканці Лісабона вимагають заборонити здавати туристам житло у короткотермінову оренду

Міській владі передадуть петицію щодо проведення референдуму з цього питання. 

Мешканці Лісабона вимагають заборонити здавати туристам житло у короткотермінову оренду
Фото: Вікіпедія

Активісти у Лісабоні передадуть місцевій владі петицію, яка закликає до проведення референдуму про заборону здавати туристам житло у короткотермінову оренду, пише The Guardian.

Вартість житла у португальській столиці різко випереджає місцеві зарплати. З 2015 року ціни на квартири зросли майже вдвічі.

“Короткострокова оренда займає більшу частину житла в історичному центрі Лісабона. Ми повинні зупинити це”, ‒ заявила членкиня групи “Рух за житловий референдум” Ракель Антунес.

Петицією підписали понад 6600 мешканців Лісабона, а також ще 4400 особи, які підтримали заклик до референдуму, але не зареєстровані в місті. Багато з цих підписантів є колишніми мешканцями, яких витіснило зі столиці зростання цін.

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Петицію передадуть голові муніципальної асамблеї, а потім члени зборів зобов’язані будуть провести дебати. Якщо вони погодять проведення референдуму судді перевірять питання в бюлетені на конституційність. Якщо її підтвердять, референдум відбудеться у першій половині 2025 року. Його успіх призведе до прийняття обов'язкової резолюції про поступове "закриття" близько 20 тисяч туристичних квартир у місті протягом шести місяців, а також заборону орендодавцям облаштовувати їх у житлових будинках у майбутньому.

Як писав Reuters, влітку місцева влада іспанської Барселони повідомила, що до листопада 2028 року місто відмовиться від ліцензій на 10 101 квартиру, затверджену нині для короткострокової оренди.

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